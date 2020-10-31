В Англии введут карантин из-за коронавируса

На территории Англии с 4 ноября введут карантин из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает «Би-би-си».

На четыре недели будут закрыты непродовольственные магазины, пабы, рестораны. При этом школы, колледжи и университеты останутся открыты. Ограничения продлятся до 2 декабря.

Причиной новых ограничительных мер стало также и то, что количество зафиксированных случаев COVID-19 в Великобритании превысило миллион. По данным университета Джонса Хопкинса на 31 октября, за все время в Великобритании было выявлено 1 014 793 случая заражения коронавирусом.

Власти Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии определяют действующие на их территории ограничения самостоятельно. На данный момент они в целом строже, чем в Англии, отмечает ТАСС.

Ранее жесткий карантин ввели такие европейские страны, как Германия, Франция и Бельгия.