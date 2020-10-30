Еще одна европейская страна вновь ввела жесткий карантин

Бельгия вновь ввела жесткий карантин на фоне роста случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр королевства Александер Де Кроо, передает Reuters.

В европейской стране закроют все магазины, кроме продуктовых и тех, что имеют службы доставки, школьные каникулы продлеваются до 16 ноября. Границы Бельгии пока останутся открытыми, но поездки не рекомендуются.

Кроме того, в гости домой разрешается приглашать не более одного человека, на открытом воздухе — не более четырех человек, а на похоронах — не более 15.

Бельгия также начала мобилизацию всех лиц с медицинским образованием — студентов, пенсионеров и преподавателей — для борьбы с пандемией коронавируса. Страна приступила к отправке больных COVID-19 на лечение в соседние государства из-за перегрузки системы здравоохранения.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС заявил, что больницы и сектор здравоохранения в странах Евросоюза испытывают перегрузку из-за второй волны COVID-19. В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза не торопиться со снятием действующих ограничений после второй волны коронавируса.