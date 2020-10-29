В парламенте Испании одобрили продление режима ЧП на полгода из-за коронавируса

Нижняя палата парламента Испании одобрила продление режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране сразу на полгода из-за обострившейся ситуации с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Теперь региональные власти получат дополнительные полномочия для необходимого контроля над второй волной коронавируса. Известно, что именно за подобный сценарий выступал премьер-министр страны Педро Санчес.

Ранее правительство Испании одобрило введение комендантского часа — ограничения на перемещения людей, за исключением особенных причин, вводят с 23 часов до 6 утра. Мера при этом не касается Канарских островов.

21 октября Испания стала первой страной в Евросоюзе, преодолевшей порог в один миллион зараженных коронавирусом. В настоящее время в стране официально выявлен 1 136 503 инфицированных. За все время скончались 35 тысяч человек, еще более 150 тысяч вылечились.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться