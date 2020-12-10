Врач назвала запрещенные при COVID-19 продукты новогоднего стола

Российский врач-диетолог Елена Соломатина назвала запрещенные для больных COVID-19 продукты новогоднего стола. Ее предостережения опубликованы на сайте газеты «Вечерняя Москва».

Соломатина призывает заразившихся коронавирусом россиян полностью отказаться от алкоголя, поскольку он ухудшает здоровье. «Он угнетает организм, сжижает кровь и ведет к интоксикации. Можно разве что один глоток шампанского, но лучше исключить даже это», — подчеркнула эксперт.

Она советует в праздничные дни убрать из рациона тяжелую пищу. По ее словам, больным COVID-19 стоит избегать жареного мяса, шашлыка и калорийных салатов, таких как оливье и селедка под шубой. Соломатина также рекомендует не есть соленые продукты, так как они обезвоживают организм, и воздержаться от пищи, в состав которой входит сахар.

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский подтвердил, что злоупотребление алкоголем может быть опасно, особенно при заражении коронавирусом. «Любой врач в нашей стране при первой возможности предложит исключать алкоголь. Любое злоупотребление чревато. Из пищи нужно убрать все, что создает лишнюю нагрузку для организма», — подытожил он.

Ранее Соломатина перечислила наиболее аллергенные продукты новогоднего стола. В перечень потенциально опасных продуктов попали цитрусовые, различные специи и орехи, морские деликатесы, в частности рыба с красным пигментом, экзотические морепродукты и икра.

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