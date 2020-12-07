Диетолог назвала опасность предновогодней диеты

Врач-диетолог, гастроэнтеролог и кулинарный блогер Нурия Дианова назвала опасность предновогодних диет. Ее слова опубликованы на сайте радио Sputnik.
Дианова отметила, что многие россияне, особенно девушки, садятся на жесткие диеты перед новогодними праздниками, чтобы в короткие сроки привести себя в форму. Из-за ограничений худеющие нередко срываются, нервничают и даже впадают в депрессию. Такой метод похудения может избавить от лишних килограммов, считает Дианова, но нанесет вред организму.
Диетолог советует людям проанализировать их текущий рацион и понять, из-за чего они переедают или недоедают. Затем следует разобрать основные приемы пищи и подобрать наиболее подходящее питание. «Например, сейчас не тянет есть каждый день обычный салат: он холодный и не греет. Можно сделать акцент на легкую термообработку: тушение, запекание, варка, варка на пару», — пояснила она.
Дианова подчеркивает, что оптимальная скорость похудения без вреда для организма — от двух до четырех килограммов в месяц. «Есть люди, которые худеют и на большее количество килограммов, но это дается ценой здоровья», — считает эксперт.
Ранее Дианова назвала способ не поправиться за новогодние праздники — контролировать количество потребляемого алкоголя и фруктов. Она также перечислила наиболее калорийные блюда праздничного стола. В их числе оказались салаты оливье, мимоза и селедка под шубой.