Диетолог назвала опасность предновогодней диеты

Врач-диетолог, гастроэнтеролог и кулинарный блогер Нурия Дианова назвала опасность предновогодних диет. Ее слова опубликованы на сайте радио Sputnik.

Дианова отметила, что многие россияне, особенно девушки, садятся на жесткие диеты перед новогодними праздниками, чтобы в короткие сроки привести себя в форму. Из-за ограничений худеющие нередко срываются, нервничают и даже впадают в депрессию. Такой метод похудения может избавить от лишних килограммов, считает Дианова, но нанесет вред организму.

Возможно обострение или появление желудочно-кишечных заболеваний, таких как холецистит, панкреатит и очень серьезная пищевая депрессия. Это и снижение метаболизма — люди будут терять в весе в большей степени за счет мышц, а не за счет жировой массы, как должно быть. Потом, когда начнется период праздничного переедания, они еще больше наберут. Другие сопутствующие заболевания — гипертония, сахарный диабет — могут усугубляться Нурия Дианова Врач-диетолог, гастроэнтеролог и кулинарный блогер

Диетолог советует людям проанализировать их текущий рацион и понять, из-за чего они переедают или недоедают. Затем следует разобрать основные приемы пищи и подобрать наиболее подходящее питание. «Например, сейчас не тянет есть каждый день обычный салат: он холодный и не греет. Можно сделать акцент на легкую термообработку: тушение, запекание, варка, варка на пару», — пояснила она.

Дианова подчеркивает, что оптимальная скорость похудения без вреда для организма — от двух до четырех килограммов в месяц. «Есть люди, которые худеют и на большее количество килограммов, но это дается ценой здоровья», — считает эксперт.

Ранее Дианова назвала способ не поправиться за новогодние праздники — контролировать количество потребляемого алкоголя и фруктов. Она также перечислила наиболее калорийные блюда праздничного стола. В их числе оказались салаты оливье, мимоза и селедка под шубой.