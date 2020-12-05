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Вирусолог дал советы по выбору еды на Новый год для профилактики коронавируса

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В России зараженным коронавирусом пациентам рекомендуют придерживаться лечебной диеты «Стол №11». Ее принципами можно руководствоваться и при выборе продуктов для новогоднего стола — следует принимать пищу пять раз в день, отказаться от жирной и жареной еды, а также приготовленной с использованием любого масла, алкоголя и сладостей. Такие советы дал в интервью «Вечерней Москве» врач-вирусолог Андрей Плотников.

«Стол №11» — это самая простая лечебная диета, при которой доступны все продукты, кроме самых жирных. Блюда готовятся в отварном, тушеном или запеченном виде, жареные продукты запрещены, рассказал врач. По словам Плотникова, эта диета позволяет добиться отсутствия проблем с желудочно-кишечным трактом — так как во время и после болезни организм истощается, и ему нужны жизненные силы.

«Больные потребляют около 3000–3500 килокалорий в сутки. Калораж специально повышается за счет увеличения потребления витаминизированной и белковой пищи, количество жиров и углеводов также увеличивается, однако в умеренных количествах», — пояснил Плотников. В основном рацион пациентов состоит из каши на завтрак, супа с макаронами и гречки с котлетой на обед, овощного рагу на ужин, чая или компота из сухофруктов. Кроме того, диета «Стол №11» предусматривает употребление большого количества морепродуктов.

Специалист добавил, что такое питание будет полезно и для профилактики коронавируса. Кроме того, важную роль играет употребление жидкости — не менее полутора-двух литров в сутки. А работа легких сильно зависит от поступления в организм с пищей животных жиров, поэтому отказываться от них в период пандемии не рекомендуется. В животных жирах содержится такое вещество, как сурфактант легких, которое помогает легким лучше всасывать и усваивать кислород и стимулировать функции защиты клеток.

Благодаря огромному количеству белковой и витаминизированной пищи организм быстрее восстанавливается во время болезни, устраняя нарушенные функции внутренних органов и клеток, отметил специалист. Он заверил, что с помощью этой диеты повышается гемоглобин, укрепляется иммунитет и восполняется дефицит питательных веществ и витаминов. Такое питание всегда применялось при таких болезнях, как туберкулез, пневмония и анемия.

В ноябре врач-диетолог Ольга Григорьян раскритиковала праздничный стол россиян на Новый год. По ее словам, приготавливаемая на Новый год еда слишком калорийна и в сочетании с алкоголем плохо влияет на организм человека.

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