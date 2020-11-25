Россиянам дали советы по выбору фруктов для новогоднего стола в пандемию

В пандемию коронавируса для новогоднего стола рекомендуется покупать яблоки определенного сорта, цитрусовые и другие фрукты. Такие советы россиянам дала гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная в эфире «Радио 1».

«На первом месте будут стоять наши российские яблоки средней полосы. Нужны сорта длительного хранения, их можно съесть на Новый год. Такие, как антоновка», — отметила диетолог. Кроме того, она отметила, что не помешают и экзотические фрукты, такие как физалис. Однако его лучше попробовать до празднования Нового года, поскольку этот фрукт может вызывать аллергию.

К бананам и винограду Бережная посоветовала отнестись с осторожностью. В бананах, по ее словам, много калорий, а виноград вместе с вином может вызвать аллергическую реакцию.

Ранее врач-диетолог Ольга Григорьян раскритиковала праздничный стол россиян на Новый год. По ее словам, праздничная еда слишком калорийна и в сочетании с алкоголем плохо влияет на организм человека. Она рекомендовала более ответственно подойти к праздничному ужину, иначе велик риск отравления.