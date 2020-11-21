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Инфекционист развеял миф о «правиле пяти секунд» при падении еды

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Фото: Петр Чернов / РИА Новости

Российский врач-инфекционист Илья Акинфиев развеял миф о том, что упавшую на пол еду можно съесть по народному «правилу пяти секунд». Об этом он заявил в субботу, 21 ноября, в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«"Правило пяти секунд" или шуточное "что упало у студента, то упало на газетку" не актуально в плане эпидемиологии», — сказал он. Врач отметил, что в данном случае важно не само время, а количество бактерий на поверхности. Акинфиев пояснил, что место падения должно быть чистым и недавно убранным.

«Пол может быть гораздо чище, чем у кого-то стол даже. Там бутерброд может пролежать час и ничего ему не будет», — добавил инфекционист и сказал, что если употребить еду вместе с опасными бактериями, то можно получить пищевое отравление.

Согласно народному «правилу пяти секунд», упавшую пищу можно есть, если поднять ее с поверхности раньше указанного срока. Уточняется радиостанцией, что этот миф активно транслируют в кино и сериалах. В частности, данный пример показали в телешоу «Теория большого взрыва».

Ранее врач-диетолог Алексей Калинчев рассказал, что неправильное употребление кофе грозит обострением хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Он пояснил, что при употреблении этого напитка натощак через какое-то время гарантированно наступит обострение гастрита, язвенной болезни, хронического панкреатита.

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