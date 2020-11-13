Врач назвала правила питания при заражении коронавирусом

Определенное питание при заражении коронавирусом поможет облегчить течение болезни и ускорить процесс выздоровления. Эти правила «Комсомольской правде» назвала эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Яровова.

По ее словам, в первую очередь надо отказаться от простых углеводов, выпечки, печенья и всего сладкого, в том числе меда и варенья. «Сладости не будут способствовать выздоровлению», — пояснила врач.

При этом сложные углеводы (крупы и овощи), фрукты и зелень исключать нельзя. Для профилактики нарушений стула в день человеку необходимо около 35 граммов клетчатки, это примерно 600 граммов овощей и пучок зелени. Яровова уточнила, что фрукты желательно выбирать сезонные, ягоды полезны большим количеством антиоксидантов и витаминов.

Из молочных продуктов лучше ограничить потребление кефира и ряженки, которые могут усугубить диарею при COVID-19. Творог, твердые сыры и прочее есть можно.

Эндокринолог отметила, что важно не создавать дефицит потребления жиров животного и растительного происхождения. Они должны составлять не меньше 30-35 процентов от калорийности рациона. Болеющему организму также нужны белки — птица, рыба, мясо, морепродукты.

Если у пациента проблемы с аппетитом, рекомендуется приготовить легкий суп с овощами и индейкой, некрепкие бульоны или мясо в виде суфле. Насильно и много есть во время болезни не надо, чтобы не перегружать организм. При этом следует соблюдать питьевой режим — не менее 1,5 литра воды в день.

Ранее врач-терапевт Филипп Кузьменко предостерег заразившихся коронавирусом от употребления алкоголя и соленой еды.