Врач рассказала о замене таблеток едой

Идеальное питание не только является хорошей профилактикой заболеваний, но и может заменить таблетки, заявила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Ее слова передает радио Sputnik.

Еда крайне важна как на стадии лечения заболеваний, так и во время ремиссии, отметила врач. Контроль питания, по ее словам, нужен пациентам с хроническим панкреатитом, холециститом, дискинезией желчевыводящих путей.

Чтобы не допускать обострения заболеваний, необходимы также идеальные пропорции в еде, особенно по жирам, добавила Дианова. «Определенные порции в еде важны больше, чем таблетки, например, при рефлюксе, когда есть недостаточность кардии», — подчеркнула специалист.

Прием пищи, по ее мнению, должен быть стабильным для правильной работы пищеварительной системы. Также во время обострения гастрита, рефлюксной болезни, холецистита, панкреатита важно дать организму отдохнуть и восстановиться. В этом случае необходимо щадящее питание, объяснила Дианова.

Ранее эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Яровова объяснила, что при заражении коронавирусом определенное питание поможет облегчить течение болезни. По ее словам, в первую очередь надо отказаться от простых углеводов, выпечки, печенья и всего сладкого, в том числе меда и варенья. Нельзя исключать из рациона сложные углеводы (крупы и овощи), фрукты и зелень.