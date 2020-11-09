Иммунолог назвала россиянам признаки нехватки витаминов в организме

На нехватку витаминов в организме в первую очередь указывает внешний вид человека — в том числе, бледная сухая кожа, иногда с высыпаниями. Такой признак назвала врач-иммунолог Анна Шуляева, передают «Аргументы и факты».

Среди других факторов, указывающих на гиповитаминоз, специалистка указала сухие, секущиеся ломкие волосы, которые активно выпадают. Также стоит обращать внимание на ногти, которые слоятся и часто ломаются при недостатке витаминов. Кроме того, человек становится апатичным и вялым, чувствует слабость и с трудом встает по утрам.

Как стало известно ранее 9 ноября, британские медики выяснили, что дефицит витамина D может осложнить течение COVID-19. По их данным, витамин D может защитить организм от проникновения инфекции. Член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов объяснил, что из-за неполноценного питания коронавирус пройдет в более тяжелой форме. Из-за нехватки важных элементов организм хуже справляется с инфекциями, а его клетки разрушаются.

В сентябре сообщалось, что для поддержания иммунитета в течение осени стоит есть продукты, в которых есть бета-каротин, предшествующий витамину А, который блокирует проникновение вирусов и бактерий через слизистые верних дыхательных путей. Вторым важным витамином иммунолог Марина Аплетаева назвала витамин С — он помогает улучшать клеточный иммунитет.