Россиянам назвали самые важные витамины для иммунитета осенью

Для поддержания иммунитета в течение осени необходимо употреблять продукты, богатые некоторыми витаминами. Их в разговоре с RT назвала врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

По ее словам, самым важным в защите организма от сезонных заболеваний можно считать бета-каротин — предшественник витамина А. Он содержится в плодах ярко оранжевого и желто-оранжевого цвета: тыква, морковь, дыня, персики, абрикосы, мякоть сливы.

Медик уточнила, что витамин А блокирует проникновение вирусов и бактерий через слизистые верхних дыхательных путей, но при употреблении в чистом виде он может быть токсичен. Кроме того, бета-каротин способен запасаться в печени и при необходимости трансформироваться в витамин А.

Вторым нужным для здоровья витамином Аплетаева назвала витамин С, который помогает улучшать клеточный иммунитет и защищать клетки тела от повреждений.

Ранее врач-диетолог Ирина Лизун перечислила вредные для иммунитета продукты. Среди них оказались сахар, трансжиры, ароматизаторы, усилители вкуса, красители и другие пищевые добавки.