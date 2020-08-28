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Россиянам назвали вредные для иммунитета продукты

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Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Неправильное питание может привести к ослаблению иммунитета. Чтобы избежать этого, надо контролировать употребление некоторых продуктов и блюд. Их радиостанции Sputnik назвала врач-диетолог Ирина Лизун.

По ее словам, сахар в большом количестве может менять микрофлору и таким образом воздействовать на защитные реакции организма. Вредны для здоровья и трансжиры. Они есть в маргарине, полуфабрикатах, несколько раз использованном растительном масле. На состояние иммунитета способны повлиять усилители вкуса, ароматизаторы, красители и другие пищевые добавки. «Если человек постоянно ест что-то с красителями, ароматизаторами, суммарное воздействие может сказываться негативно», — пояснила медик.

Однообразие в еде, одни и те же блюда с высоким содержанием жиров и углеводов также вредят иммунитету. Питание пустыми калориями, постоянной картошкой, макаронами и свининой, фастфудом приводит к дефициту витаминов, микроэлементов, антиоксидантов.

Ранее член Национального общества нутрициологов и диетологов Анна Белоусова перечислила сезонные продукты, которые необходимо есть осенью для укрепления защитных функций организма. Среди них она назвала чеснок и лук, тыкву, помидоры, северные ягоды, молодые побеги на ветках елок в лесу.

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