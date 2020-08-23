Россиянам назвали продукты для укрепления иммунитета осенью

Осенью для укрепления иммунитета нужно есть чеснок, тыкву, помидоры и ягоды. Такие продукты россиянам назвала член Национального общества нутрициологов и диетологов Анна Белоусова, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, в августе питаться такой пищей следует в больших количествах, поскольку в ней содержится много витамина С. Например, в тыкве он в большом количестве, как и калий, клетчатка. При этом со временем плод теряет витамины, предупреждает специалист, поэтому хранить его до середины зимы не стоит.

Чеснок считается универсальным антибиотиком и противовирусным средством. Им следует запастись и есть каждый день, говорит Белоусова. То же самое относится к луку. В помидорах большое количество антиоксидантов, в том числе предшественник витамина А ликопин. Он помогает в защите организма от вирусов и рака.

Сейчас идет сезон северных ягод — черники, брусники, клюквы. Они богаты антиоксидантами, которые относятся к аналогам витамина С. Диетолог посоветовала есть ягоды в свежем виде или заморозить. Она не рекомендовала делать варенье, поскольку добавление сахара сокращает содержание витаминов на 40 процентов, варка — на 60-80 процентов.

Белоусова посоветовала собирать молодые побеги на ветках елок в лесу. Их следует аккуратно обрезать, подсушить и добавлять в чай как источник витамина С и природных антибиотиков.

Ранее исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог Зинаида Медведева назвала пять продуктов для защиты от коронавируса. Это брокколи, оливковое масло первого отжима, грибы, гранатовый сок, ягоды (голубика и черника).

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



