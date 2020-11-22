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Диетолог раскритиковала праздничный стол россиян на Новый год

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский врач-диетолог Ольга Григорьян раскритиковала праздничный стол россиян на Новый год. Об этом в воскресенье, 22 ноября, она заявила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По ее словам, приготавливаемая на Новый год еда слишком калорийна и в сочетании с алкоголем плохо влияет на организм человека. «Практика показывает, что осложнений от такой еды много, и все праздничные настроения очень быстро улетучиваются», — сказала Григорьян.

Она рекомендовала более ответственно подойти к праздничному ужину, иначе велик риск отравления. При этом маловероятно, что скорая помощь сможет госпитализировать человека с этим диагнозом во время пандемии коронавируса. «Сейчас период вирусной ситуации, больницы все заняты, мы, конечно, рискуем все в несколько раз больше. Мест в больнице не будет, кто вам помощь окажет?» — пояснила диетолог.

Григорьян посоветовала ужинать за несколько часов до самого торжества, после чего можно пойти на прогулку с семьей, например. «Можно открыть шампанское, но необязательно его пить», — высказалась она.

Если очень хочется салат оливье, можно его приготовить, но стоит все-таки заменить майонез иной заправкой, либо сделать домашний майонез. «Это очень калорийный продукт, там желтки и растительное масло, довольно много, но зато там не будет усилителей вкуса, крахмала», — объяснила диетолог.

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