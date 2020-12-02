«Оливье» подорожает для россиян в 2020 году

Приготовление салата «Оливье» станет дороже для россиян в 2020 году из-за роста цен на продукты, заявила доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Мария Долгова. Ее слова приводит Агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что некоторые продукты, которые используются при приготовлении салата по традиционному рецепту, заметно подорожали по сравнению с прошлым годом. Например, цены на морковь и картофель выросли на 23 и 19 процентов соответственно. Рост стоимости зафиксировали у вареной колбасы (2,9 процента) и репчатого лука (2,2 процента).

По мнению научного сотрудника, в 2020 году россияне потратят меньше денег на организацию праздника в связи с пандемией коронавируса. Долгова считает, что из-за падения доходов граждане уменьшат расходы на приобретение подарков. «Празднование в узком семейном кругу приведет и к сокращению количества закупаемых продуктов», — подчеркнула Долгова.

Ранее в ноябре диетолог раскритиковала традиционный новогодний праздничный стол россиян. Российский врач Ольга Григорьян заявила, что приготавливаемая на Новый год еда слишком калорийна и в сочетании с алкоголем плохо влияет на организм человека.