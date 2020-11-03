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Диетолог назвала рецепт полезного салата «Оливье»

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Врач-диетолог Ольга Григорьян, ведущий научный сотрудник НИИ питания Российской академии наук (РАН), назвала рецепт полезного салата «Оливье». С ней беседовали журналисты радиостанции «Говорит Москва».

Диетолог рекомендовала в принципе воздержаться от употребления в пищу покупного майонеза — одного из основных ингредиентов известного новогоднего салата. В этом продукте, заявила врач, содержится глутамат натрия, который может вызывать пищевую зависимость. Григорьян отметила, что из-за этого некоторые россияне едят с майонезом все, даже хлеб.

Чтобы сделать салат «Оливье» менее вредным, врач предложила заправить его нежирной сметаной или йогуртом. Также она дала совет заменить колбасу — самый вредный, по ее мнению, компонент салата — на курятину, язык или же мясо перепелок. Диетолог дала рекомендацию попробовать и другие салаты, например, с рыбой на пару или консервированным тунцом.

Любителям майонеза Григорьян посоветовала готовить соус самостоятельно: из взбитых яиц и оливкового масла. Она отметила, что заправка будет калорийной, но зато без химических добавок. Таким образом, по ее словам, можно избавиться от нездоровой привычки есть майонез.

Ранее сообщалось, что 49 процентов россиян, опрошенных социологами из Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИИОМ), назвали салат «Оливье» главным блюдом праздничного стола. Второе место заняла «Селедка под шубой», третье — пельмени, а четвертое — борщ.

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