Россияне назвали главное блюдо праздничного стола

Почти половина россиян (49 процентов опрошенных) назвали салат «Оливье» главным блюдом праздничного стола. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет РИА Новости.

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28 процентов респондентов сочли незаменимым праздничным блюдом «Селедку под шубой». Четверть опрошенных не могут представить праздничную трапезу без пельменей, а другие 18 процентов заявили, что ни одно застолье не обходится без борща.

В опросе, приуроченном ко Дню народного единства (празднуется 4 ноября), участвовали 1,6 тысячи россиян, достигших совершеннолетия. Респондентов опрашивали методом телефонного интервью.

Ранее китайское издание назвало главных «трех мушкетеров» русской кухни. По мнению китайских журналистов, у россиян чаще всего можно найти дома картофель, сыр, колбасу и молоко, из овощей — белокочанную капусту, свеклу и морковь. «А черный хлеб, водка и икра — своего рода "три мушкетера" русской кухни», — говорится в статье.