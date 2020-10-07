Украинцы сочли борщ культурным наследием

Экспертный совет по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины предложил внести украинский борщ в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия на очередном заседании. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».

Помимо украинского борща, совет счел культурным наследием клембовскую сорочку с цветком, пасхальное гуляние «Водить Володара» в селе Роскошевка Тепликского района Винницкой области, борщевскую народную вышивку и карпатское лижникарство — технику изготовления покрывал из овечьей шерсти.

Согласно пресс-службе ведомства, эти предложения, предположительно, войдут в номинационное досье Репрезентативного списка нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Подготовкой досье занимается ОО «Институт культуры Украины».

Ранее автор «Би-би-си» написал, что заявления о том, что борщ является блюдом русской кухни, можно рассматривать как российскую военную пропаганду. Он сослался на твит с рецептом супа, появившийся в Twitter-аккаунте Russia, связанном с МИД России. «Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.