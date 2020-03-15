На Украине назвали главную ошибку при приготовлении борща

При приготовлении борща часто совершают главную ошибку — добавляют зажарку, из-за которой блюдо становится слишком жирным. Об этом рассказал украинский шеф-повар Антон Самойлов в комментарии «Днепровской Панораме».

Он назвал зажарку овощным аналогом мяса — ее используют для создания наваристого бульона. По мнению повара, если добавить богатую зажарку в не менее богатый мясной бульон, получится катастрофа.

«Для наглядности просто представьте, что вы решили поджарить сало, и для этого смазали сковороду маслом», — объяснил Самойлов. Повар посоветовал тушить свеклу, морковь и лук без добавления масла, либо сразу добавлять их в бульон.

В 2017 году Украина попросила Google и Apple создать эмодзи в виде борща. Пользователи сети в Twitter призвали не забывать и о сале: «Сало плюс борщ равно любовь». Также читатели обратили внимание, что на предложенном варианте эмодзи ложка расположена слева от тарелки, и перерисовали картинку так, чтобы она была справа.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!