Борщ назвали самым популярным среди украинских депутатов блюдом

Борщ с пампушками, грибная похлеба и котлеты стали самыми популярными блюдами у депутатов Верховной рады Украины. Об этом сообщил директор предприятия «Їдальня» Николай Бобренко, передает «Интерфакс»

«Самые популярные блюда — это обычные простые блюда украинской кухни. Например, из первых блюд — украинский борщ красный с пампушками, грибная юшка. На второе пользуются популярностью обыкновенные котлеты из курятины, телятины и смешанного фарша», — сказал Бобренко.

По словам Бобренко, в столовой Верховной рады — 300 блюд, которые меняются каждый день.

В начале ноября официальный аккаунт Украины в Twitter попросил компании Google и Apple «сделать борщ великим», создать соответствующий эмодзи.