Российский повар поспорил с украинским о рецепте идеального борща

Российский шеф-повар Сергей Малаховский поспорил со своим украинским коллегой Антоном Самойловым о рецепте идеального борща. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Малаховский не согласился с заявлением Самойлова о главной ошибке в приготовлении блюда. По мнению российского повара, главная ошибка — варить, либо пассеровать свеклу вместе с жаркой, «потому что самый вкусный борщ получается из печеной свеклы, когда сохраняется весь цвет и больше витаминов», — отметил Малаховский и объяснил, что свеклу добавляют в борщ в последний момент, и тогда у блюда будет насыщенный цвет и аромат.

Малаховский считает, что его украинский коллега выжил из ума. «Что у него в голове творится? Хайпануть парень, кажется, решил. Если он самый умный, то пусть хоть обоснование какое-то даст», — добавил российской повар.

Ранее Самойлов заявил, что главная ошибка при приготовлении борща — добавление зажарки, из-за которой блюдо становится слишком жирным. Повар посоветовал тушить свеклу, морковь и лук без добавления масла, либо сразу добавлять их в бульон.

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