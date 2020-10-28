Россияне назвали самое нелюбимое блюдо из детства. Об этом сообщает исследование сервиса экспресс-доставки «Самокат», поступившее в редакцию «Ленты.ру».

В опросе участвовали более трех тысяч респондентов. Более трети опрошенных заявили, что самой невкусной едой их кормили в детском саду. Рейтинг самых нелюбимых блюд детства возглавила манная каша с комочками, второе место занял холодец. Третью строчку разделили оливки и маслины.

В список нелюбимых блюд также вошли рыбные котлеты, оладьи из печени, кисель, селедка под шубой, гороховое пюре, компот с черносливом и голубцы или фаршированный перец.

Самой любимой пищей из детства оказалась творожная запеканка и салат с крабовыми палочками. Россияне также упомянули салат оливье, пиццу и мороженое. При этом самую вкусную пищу, по мнению респондентов, готовили мать и бабушка.

Согласно результатам опроса, у большинства россиян с возрастом вкусовые предпочтения изменились. В рейтинг блюд, которые полюбились в более позднем возрасте, вошли маслины и оливки, кабачки, лук, чеснок, суп и томатный сок. Респонденты также включили в список кашу, холодец, грибы, свеклу и солянку.

Ранее китайское издание назвало главных «трех мушкетеров» русской кухни. По мнению китайских журналистов, у россиян чаще всего можно найти дома картофель, сыр, колбасу и молоко, из овощей — белокочанную капусту, свеклу и морковь. «А черный хлеб, водка и икра — своего рода "три мушкетера" русской кухни», — говорится в статье.

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