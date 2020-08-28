Россиян научили выбирать майонез

Роспотребнадзор научил россиян выбирать качественный майонез. По оценке ведомства, покупать стоит продукт без комков и большого количества пузырьков, его консистенция должна быть однородной, а срок хранения небольшим. Об этом говорится в рекомендации Роспотребнадзора, пишет РИА Новости.

Специалисты пояснили, что пузырьки воздуха и комки в майонезе могут говорить о неправильном хранении продукта. Не рекомендуется употребление соуса желеобразной консистенции. В Роспотребнадзоре также предостерегли от употребления майонеза, который потерял однородную консистенцию и из которого начало выделяться масло. Такой процесс начинается из-за резких перепадов температур и размножения в продукте микроорганизмов. Подобный соус может быть опасным для здоровья, пояснили эксперты.

Выбирать при покупке стоит майонез с минимальным сроком хранения, поскольку такой продукт более натуральный. Держать его следует исключительно в холодильнике и употребить в течение недели после вскрытия упаковки.

Также специалисты оценили легкие майонезы. По их мнению, хотя такие соусы и содержат меньше жиров, они не более полезны для здоровья, чем обычные. Дело в том, что в легком майонезе слишком много соли и сахара, из-за чего он не может считаться полезными.