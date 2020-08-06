Россиян научили есть дыни

Дыню не рекомендуется есть с молоком, холодной водой и алкоголем, иначе это может привести к расстройству желудка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Роспотребнадзора. Дыня сама по себе тяжелый продукт, потому ее лучше есть в промежутках между приемами пищи.

Также специалисты объяснили россиянам, что основные вредные вещества в дыне находятся в корке. «Не рекомендуется употреблять дыню людям с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, беременным и кормящим матерям», — уточнили в ведомстве. С другой стороны дыня богата магнием, калием, железом и витаминами и снижает уровень холестерина в крови.

Что касается арбузов, то их не стоит есть в большом количестве. Также от переедания арбуза и дыни в животе могут возникнуть тяжесть и колики. Лучше всего сочетать бахчевые с другими фруктами, добавляя их в салаты и десерты, поскольку благодаря дыне и арбузу снижается их калорийность.