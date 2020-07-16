Россияне стали по-новому ходить в магазины

Из-за пандемии коронавируса россияне стали менять свои повседневные привычки, например, стали по-новому ходить в магазины. По подсчетам сервиса «Работа.ру» и оператора фискальных данных «Платформа ОФД», во втором квартале средний чек за одну покупку в продуктовом магазине вырос почти на треть (28 процентов) — до 488 рублей. В магазинах у дома по сравнению с прошлым годом средний чек тоже вырос — на 19 процентов (357 рублей), передает РИА Новости.

Такие изменения, указывают аналитики, связаны с самоизоляцией, когда граждане старались сократить число выходов из дома. Как следствие, за один поход в магазин они старались купить побольше. Из продуктов чаще всего покупали крупы, мясо, овощи, чай и пиво. Средний чек также вырос и в магазинах электроники: большой популярностью пользовались игровые приставки, телевизоры, а также смартфоны и наушники для них.

Также увеличились продажи товаров для дачи и походов. Дело в том, что россияне вместо отдыха за рубежом из-за пандемии коронавируса выбирают внутренний туризм или проводят время на дачных участках.