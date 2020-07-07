Российские власти ответили на данные о резком падении доходов россиян из-за коронавируса. В Минэкономразвития заявили, что информация не соответствует действительности, и в первом квартале 2020 года доходы жителей страны росли как в номинальном, так и в реальном выражении. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Ведомство привело данные Росстата, согласно которым в январе-марте номинальные доходы населения выросли на 3,3 процента. В апреле с началом действия ограничительных мер из-за распространения COVID-19 реальные зарплаты (начисленные суммы с учетом инфляции) снизились на 2 процента к апрелю прошлого года. Средняя номинальная начисленная заработная плата в стране составила 49,3 тысячи рублей.

Материалы по теме Рабский труд В России сажали за прогулы и опоздание на работу. Это было меньше 100 лет назад

В Минэкономразвития напомнили, что одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос. С мая текущего года он показал рост, свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС) и Банка России. В ведомстве добавили, что информацию о доходах населения во втором квартале 2020 года Росстат представит 17 июля.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию «Росгосстрах Жизнь», россияне испытали падение доходов из-за пандемии. Каждый пятый житель страны признался в значительном падении доходов за время пандемии, каждый десятый сообщил о полной потере заработка. Треть россиян признались, что были вынуждены отказаться от трат на мелкие удовольствия из-за кризиса. Доля граждан, чей среднемесячный доход составляет меньше 15 тысяч рублей, увеличилась с 38,1 до 44,6 процента.

В Кремле, комментируя публикацию данных о падении доходов россиян, заявили, что не знакомы с соответствующим исследованием. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что ликвидация бедности является приоритетом для российских властей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!