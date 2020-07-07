Россияне стали чаще покупать одежду в секонд-хендах

На фоне кризиса из-за последствий коронавируса россияне стали чаще покупать одежду в магазинах формата секонд-хенд. Об этом свидетельствуют данные системы эквайринга Московского кредитного банка (МКБ), передает «Коммерсант».

В частности, выручка таких магазинов за первое полугодие выросла в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество трансакций за этот же период увеличилось в 1,1 раза. В целом оборот всех комиссионных магазинов одежды вырос на семь процентов.

Сумма среднего чека в таких магазинах также увеличилась практически вдвое. До изоляции он составлял около 2,2 тысячи рублей,а в апреле и мае — 4,2 тысячи и 4,7 тысяч рублей соответственно. При этом в июне средний чек был всего на уровне 2,7 тысяч рублей.

Аналитики объяснили возросший спрос на секонд-хенды тем, что у потребителей рос уровень тревожности относительно будущих доходов. Поэтому некоторые из них начали покупать дешевые товары в большом количестве. Однако популярность таких магазинов в долгосрочной перспективе под вопросом, считают эксперты.

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