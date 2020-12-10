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Российский вирусолог оценил вероятность защиты от COVID-19 при выработке антител

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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Антитела не гарантируют полную защиту от COVID-19. Сформировался ли у человека иммунитет, определяет не их количество, а клеточный ответ. Вероятность защиты от коронавируса при высоком уровне антител после вакцинации оценил вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов в разговоре с Ura.ru.

«Нужно иметь в виду, что антитела — это лишь маркер того, что идет процесс [действия вакцины]. Наиболее мощным звеном иммунного ответа является клеточный ответ. Поэтому реальным показателем эффективности вакцины будет статистика заболеваний после вакцинации», — сказал Чепурнов.

Кроме того, он отметил, что и сами антитела могут отличаться. «Большую роль играет не только количество антител, но и их качество», — сказал вирусолог, подчеркнув, что реально оценить клеточный иммунитет непросто.

Ранее привитые российской вакциной от коронавируса «Спутник V» россияне рассказали, какой уровень антител у них выработался после вакцинации. У одних тест-система на определение иммуноглобулинов показала четырехкратное превышение нормы, у других — полную невыработку антител.

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