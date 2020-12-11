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Минздрав назвал срок наступления спада пандемии

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Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Пандемия пойдет на спад в середине 2021 года. Такие сроки назвал заместитель главы Минздрава России Олег Гриднев, передает ТАСС.

По его словам, конец пандемии наступит, когда она станет управляемой, а это возможно осуществить только при помощи вакцины или другого препарата, который повлияет на инфекцию.

Гриднев добавил, что в России вакцинация только началась, но в министерстве надеются, что это повлияет на ситуацию.

Президент Владимир Путин 2 декабря поручил начать вакцинацию россиян отечественным препаратом «Спутник V» от центра имени Гамалеи. В Москве кампания началась 5 декабря. В четверг, 10 декабря, стало известно, что в регионах процедура начнется в течение недели. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал обеспечить ее проведение и в период новогодних праздников с 1 по 10 января.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в Москву, Санкт-Петербург, Тулу, Новосибирск и Ростов на Дону поступила вторая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Ее выпустили в гражданский оборот.

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