Глава Роспотребнадзора заявила о поступлении «ЭпиВакКороны» в гражданский оборот

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», поступила в гражданский оборот, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова передает ТАСС.

«Три тысячи добровольцев на базе восьми медицинских центров в пяти субъектах Российской Федерации уже получают прививки», — сказала она.

Ранее Попова также заявила, что «ЭпиВакКорона» поступила в Москву и регионы России. Препарат появился в Санкт-Петербурге, Туле, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

За прошедшие сутки в России число выявленных случаев заражения коронавирусом составило 28 585.