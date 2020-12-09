Россия
 
Последние новости
Во Франции задержали пятерых чеченцев по делу обезглавившего учителя террориста
Вора в законе Гия Гогелиани задержали в Европе
Оправдания обвиненного в расистских высказываниях арбитра сочли неубедительными
В Литве начали расследовать милицейское насилие в Белоруссии
На Украине назвали бомбой одобренные США санкции против «Северного потока-2»
Раскрыта цена воскрешенной Motorola RAZR в России
Зеленский опубликовал фото с Путиным
Россиян предупредили об угрозе вкладам в долларах
Москвичке-лесбиянке проломили череп в метро 
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава Роспотребнадзора рассказала об исследовании вакцин от COVID-19 для пожилых

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Исследования вакцин от COVID-19 для пожилых людей проходят успешно, возможность прививать граждан старше 60 лет появится в течение ближайшего месяца, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова передает ТАСС.

Проверку проходят две вакцины от коронавируса, добавила глава ведомства.

Ранее Попова заявила о единичных зарегистрированных повторных случаях заражения COVID-19. Она также отметила, что массового распространения данного явления в стране нет. Такие случаи могут произойти во всех странах, в основном с людьми с ослабленным иммунным статусом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В ВОЗ направлены документы по второй российской вакцине от COVID-19
Попова рассказала о летальности COVID-19 в России и мире
Попова рассказала о единичных случаях повторного заражения COVID-19 в России