Глава Роспотребнадзора рассказала об исследовании вакцин от COVID-19 для пожилых

Исследования вакцин от COVID-19 для пожилых людей проходят успешно, возможность прививать граждан старше 60 лет появится в течение ближайшего месяца, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова передает ТАСС.

Проверку проходят две вакцины от коронавируса, добавила глава ведомства.

Ранее Попова заявила о единичных зарегистрированных повторных случаях заражения COVID-19. Она также отметила, что массового распространения данного явления в стране нет. Такие случаи могут произойти во всех странах, в основном с людьми с ослабленным иммунным статусом.