Роспотребнадзор сравнил заболеваемость COVID-19 в России и других странах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о разнице в заболеваемости COVID-19 в России и других странах. Об этом сообщает РИА Новости.

Среднесуточная заболеваемость в России составляет 17,9. Попова сравнила показатели в том числе с Италией (34,9) и США (62,1) на 100 тысяч жителей за последние семь дней.

Попова добавила, что в Швеции показатель составляет 51,6 процента, в Чехии — 37,2. Она уточнила. что в странах с небольшим количеством жителей показатель может быть «крайне большим», передает ТАСС.

По словам главы Роспотребнадзора, летальность коронавирусной инфекции в России ниже средней по миру — 1,7 процента от всех зарегистрированных заражений против 2,3 процентов.

На сегодняшний день в стране чуть более 2,53 миллиона заразившихся и 1.98 миллиона выздоровевших, добавила Попова.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ситуация с коронавирусом в России может стать управляемой к ноябрю 2021 года. По его словам, основная задача — сделать так, чтобы инфекция стала вакционуправляемой, а для этого надо привить препаратом «Спутник V» около 70 процентов населения. При этом он признал, что полностью уничтожить коронавирус нельзя, потому что он передается не только среди людей — заразиться можно еще и от животных.