Российский иммунолог назвал простой способ защиты от COVID-19

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал в интервью радио Sputnik простой способ защиты от COVID-19.

По его словам, чем больше концентрация патогенов в воздухе, тем выше риск заболеть COVID-19. При этом наибольшему риску заражения коронавирусом подвергаются люди, которые находятся в закрытых помещениях, поскольку там концентрация патогенов гораздо выше, чем на улице.

Специалист указал, что в транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. «Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, усилить мощность нужно», — сказал он, добавив, что также необходимо включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте.

При этом позаботиться о вентиляции нужно и на работе, и в собственной квартире. Так, помещения нужно проветривать и не забывать о влажной уборке, поскольку так можно снизить концентрацию патогенов и обезопаситься в случае, если рядом находится носитель коронавируса.

Ранее ученые Университета Брауна в США назвали способ, с помощью которого можно защититься от заражения коронавирусом SARS-СoV-2 в салоне автомобиля. Оказалось, что чем больше открытых окон, тем ниже концентрация частиц, переносимых по воздуху между водителем и пассажиром. При этом работающая система вентиляции при закрытых окнах не оказывала на риск заражения никакого эффекта. Кроме того, открытое окно рядом с пассажиром не сильно снижает риск заражения пассажира, поскольку в этом случае поток воздуха проходит сквозь весь салон и выходит из окна рядом с пассажиром.