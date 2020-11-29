Российский врач описала процесс формирования иммунитета к COVID-19

Для защиты от COVID-19 важен клеточный иммунитет, который формируется с помощью «клеток памяти». Они возникают после иммунного ответа на перенесенное заболевание. Этот процесс в беседе с порталом Ura.ru описала доктор медицинских наук, клинический иммунолог ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России Наталья Калинина.

Она подчеркнула, что со временем любой иммунный ответ ведет к образованию «клеток памяти». При этом, по словам Калининой, выявить клеточную резистентность сложнее, чем иммуноглобулин G или M. Кроме того, такой иммунитет трудно укрепить.

Ранее российский врач объяснил работу естественной защиты от коронавируса. По его словам, в организме формируются «клетки-убийцы», которые могут распознавать размножение вируса в здоровой клетке. Такие клетки способны предотвращать развитие заболеваний, уничтожая зараженный участок.

В России выявили более 26 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 2 269 316 случаев коронавируса. За весь период распространения инфекции в России выявлено 39 527 летальных исходов, выздоровели 1 761 457 человек.