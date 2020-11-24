У избежавших коронавируса россиян нашли клеточный иммунитет к инфекции

Российские ученые исследовали клеточный иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что он может появиться как у тех, кто перенес инфекцию, так и у тех, кто ее избежал. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что в образцах крови, взятых весной текущего года у тех, кто не перенес инфекцию, значительно больше Т-клеток, узнающих вирус, чем во взятых до пандемии. По мнению ученых, это связано с тем, что не переболевшие коронавирусом так или иначе успели с ним столкнуться.

Исследователи признают, что не до конца понимают природу подобного явления. Одна из версий его происхождения объясняется последствиями бессимптомного течения болезни. «Т-клеточный ответ может наблюдаться из-за того, что активируются клетки иммунологической памяти на другие коронавирусы, которые существовали вокруг нас и до 2019 года», — отметила сотрудник Национального медицинского исследовательского центра гематологии Алина Шомурадова.

Ранее российский врач Андрей Кондрахин рассказал, что основной угрозой возникновения новой эпидемии станет резистентность людей к антибиотикам, которые применяют при лечении вирусной пневмонии. При этом риск есть и в игнорировании других болезней, например, гриппа или аденовируса.