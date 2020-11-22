Биолог назвала два пугающих свойства мутировавшего коронавируса

Мутация коронавируса, которая произошла в норках на фермах в Дании, из-за чего в стране уничтожили всех животных, оказалась опасна по двум причинам, одна из которых — возможность создавать больше суперраспространителей, другая — способность заражать людей, уже переболевших COVID-19. Об этом в прямом эфире на своем канале в Youtube рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

По ее словам, сейчас в Дании готовится к публикации статья, описывающая произошедшие в животных мутации коронавируса. Ученые взяли различные штаммы вируса от различных норок в Дании на разных стадиях «норочьей эпидемии» и выяснили, что в этих животных вирус начал эволюционировать быстро и мутировал по крайней мере четырежды. Таким образом в нем изменился белок, отвечающий за размножение.

«К чему это может привести, если этот вирус начнет в популяции людей гулять? Будет больше так называемых "суперраспространителей". Те [люди], которые подхватят этот вирус, вероятно, смогут распространить его большему количеству людей. Я говорю "вероятно" почему? Потому что никто это не наблюдал, естественно, в популяции человека», — сказала она.

Второе свойство ученые выяснили, попробовав нейтрализовать коронавирус с помощью законсервированных нейтрализующих сывороток, взятых у людей, переболевших коронавирусной инфекцией в начале эпидемии. Оказалось, что большая часть сывороток не может справиться с новым штаммом.

«Это значит, что иммунитет, приобретенный на оригинальный вирус, не защищает от вируса "норочьего". Не у всех людей, у некоторых все равно высаживание происходило, просто титр немножко снижался. И хотя это всего лишь эксперимент in vitro (в пробирке, — «Лента.ру») (...), это была такая достаточно пугающая информация, чтобы на нее датчане отреагировали таким вот образом. Который я считаю все равно неправильным, потому что лучше бы это все изучалось, а вовсе не уничтожалось», — отметила Баранова.

Ранее в интервью «Ленте.ру» вирусолог Сергей Нетесов высказал версию происхождения коронавируса в популяции людей, согласно которой именно норки могли быть промежуточным звеном между летучими мышами и человеком. Он напомнил, что в Китае, а также в городе Ухане, откуда пошла эпидемия, много норочьих ферм.

Инфекция у норок была обнаружена на 20 процентах ферм Дании. После этого власти решили уничтожить всех животных.