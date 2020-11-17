Ученый назвал новую версию появления коронавируса

Норки могли оказаться промежуточным хозяином SARS-CoV-2 между летучими мышами и человеком и таким образом быть причастными к возникновению пандемии. Об этой версии появления коронавируса в интервью «Ленте.ру» рассказал вирусолог, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, профессор Сергей Нетесов.

Он отметил, что события в Дании, где власти решили уничтожить зараженных зверьков, делают актуальным вопрос о том, были ли норки в свое время переносчиками патогена, и могли ли первые инфицированные люди в Китае заразиться именно от них. Ученый отметил, что Китай входит в пятерку стран, которые массово выращивают норок ради меха, и многие шкурки выделываются именно в Ухане. «Первоначально считалось, что панголины стали промежуточными хозяевами на пути вируса летучих мышей к человеку. Но и другие животные, с которыми контактирует человек, до сих пор не исключены», — сказал Нетесов.

Инфекция у норок была обнаружена на 20 процентах ферм Дании, после чего власти решили уничтожить всех животных. Это связано с тем, что у норок выявлялись новые мутации коронавируса, и это несмотря на то, что для SARS-CoV-2 характерна очень медленная эволюция, указал профессор. Нетесов добавил, что пока не понятно, что это в перспективе значит для людей, но если новые штаммы появились, то будут и другие. Например, более заразные или патогенные.

Ранее официальный представитель ВОЗ Кэтрин Смолвуд сообщила об опасности для человека норок, которые оказались восприимчивы к коронавирусу и предположительно способны передавать его людям. Зверьков с мутировавшим вирусом обнаружили не только в Дании, но и в Греции, где на ферме заразился один из работников.