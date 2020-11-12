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Дания передумала истреблять всех норок из-за коронавируса

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Фото: Globallookpress.com

Власти Дании передумали истреблять всех норок на зверофермах страны из-за опасности передачи мутировавшей формы коронавируса от этих животных к людям. Об этом заявил министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства пищевых продуктов Моген Енсен, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

«Мы делаем все, что в наших силах, чтобы по мере возможности сохранить животных», — заявил чиновник. Он подчеркнул, что изначальное решение о массовом забое пересмотрено.

Еще 10 ноября Енсен заявил, что такое решение не имеет под собой никаких юридических оснований.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. Как заявила официальный представитель ВОЗ Кэтрин Смолвуд, норки вполне способны быть переносчиками инфекции. В связи с этим существует риск того, что популяция норок может каким-то образом способствовать передаче вируса от животного к человеку, а затем от человека к человеку.

5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом.

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