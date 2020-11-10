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В Дании сочли ошибкой решение убить всех норок из-за мутировавшего коронавируса

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Фото: Jacob Gronholt-Pedersen / Reuters

Министр по вопросам продовольствия и рыболовства Дании Могенс Йенсен признал, что принятое в начале ноября решение уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса, было ошибкой. Об этом он заявил в интервью телеканалу TV2.

По его словам, для требования убивать животных не было никаких юридических оснований. «Я беру на себя ответственность за то, что происходит в моем министерстве», — сказал он.

В свою очередь, премьер-министр страны Метте Фредериксен также отметила, что сожалеет о решении правительства, которое постановило уничтожить всех норок при отсутствии на это законных оснований, сообщает Finans.dk. Однако, по ее словам, власти страны по-прежнему считают, что всех животных необходимо убить. Фредериксен пояснила, что, по мнению специалистов, мутации коронавирусной инфекции у норок могут ослабить будущую вакцину против COVID-19.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. Как заявила официальный представитель ВОЗ Кэтрин Смолвуд, норки вполне способны быть переносчиками инфекции. В связи с этим существует риск того, что популяция норок может каким-то образом способствовать передаче вируса от норок к людям, а затем от людей к людям.

5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом.


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