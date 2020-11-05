Дания изолировала регион из-за мутировавшего коронавируса у норок

Правительство Дании объявило о закрытии Северной Ютландии и запретило жителям покидать территорию региона для того, чтобы остановить распространение нового типа коронавируса, обнаруженного у норок. Об этом сообщила премьер страны Метте Фредериксен, передает Датское радио.

Кроме того, она постановила ограничить перемещения между семью муниципалитетами области — Йерринг, Фредериксхавн, Бреннерслев, Яммербугт, Тистед, Вестиммерланн и Лесе. Границы разрешается пересекать только в случае, если граждане имеют важные рабочие или другие срочные дела.

С 7 ноября в области полностью закроют рестораны, кафе и пабы, однако навынос заведения смогут работать. Также закрывается общественный транспорт, курсирующий между семью муниципалитетами. Кроме того, школьники 5-8 классов и студенты высших заведений с 9 ноября перейдут на дистанционное обучение.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила восприимчивость норок к коронавирусу, что делает их опасными для людей. Как заявила официальный представитель ВОЗ Кэтрин Смолвуд, норки вполне способны быть переносчиками инфекции. В связи с этим существует риск того, что популяция норок может каким-то образом способствовать передаче вируса от норок к людям, а затем от людей к людям.

5 ноября в Дании решили уничтожить всех норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом.