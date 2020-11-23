Российский врач оценил предсказание Билла Гейтса о неизбежности новой пандемии

Основной угрозой для человечества является привыкание людей к антибиотикам — из-за их частого употребления в организме могут появиться устойчивые бактерии, невосприимчивые к существующим лекарствам. Об этом заявил российский врач, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с «Вечерней Москвой».

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Так Кондрахин оценил предсказание основателя Microsoft и сопредседателя благотворительного фонда Билла Гейтса о неизбежности новой пандемии. По словам медика, она может возникнуть после того, как коронавирус одного типа поменяется на коронавирус другого типа на территории одной страны, ее население станет восприимчивым к лечению, а затем инфекция попадет в другую страну.

Кондрахин указал, что сейчас антибиотикорезистентность есть у пневмонии и туберкулеза, и если она начнется массово, это «может сильно встряхнуть человечество». По его словам, человечество ошибается, когда игнорирует некоторые инфекции — например, аденовирус или грипп. Он объяснил, что люди помогут иммунитету вакцинами в борьбе с коронавирусом, но перестанут обращать внимание на другие болезни.

22 ноября Билл Гейтс в своем подкасте про последствия COVID-19 рассказал, что новая пандемия может начаться через три года, а при лучшем раскладе — через 20 лет, и ее не получится избежать. При этом, по его мнению, в следующий раз человечество подготовится к пандемии намного лучше, разработав системы тестирования потенциальных носителей инфекции и механизмы введения карантинных мер.