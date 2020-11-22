Билл Гейтс предсказал начало новой пандемии

Основатель Microsoft и сопредседатель благотворительного фонда Билл Гейтс рассказал о неизбежности новой пандемии. Об этом сообщается в его подкасте, посвященном последствиям COVID-19.

Обсуждая с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи коронавирус, миллиардер заявил, что человечеству не удастся избежать новой пандемии. По прогнозу Гейтса, она может начаться через три года, а при лучшем раскладе — через 20 лет.

Однако в любом случае, по мнению основателя Microsoft, в следующий раз человечество будет готово к пандемии намного лучше — будут разработаны системы тестирования потенциальных носителей инфекции и механизмы введения карантина.

Ранее Билл Гейтс пообещал плохие новости о коронавирусе в ближайшие полгода. «Зимой, когда холоднее, вирус размножается быстрее, ведь мы больше времени находимся в помещении, так что это не очень хорошо. Кроме того, возникает определенная усталость: некоторые вещи, которые приходится делать людям, например держаться подальше от друзей, делать все труднее», — сказал Гейтс.