Билл Гейтс сравнил с нудистами отказывающихся носить маски

Основатель Microsoft Билл Гейтс сравнил с нудистами граждан, которые отказываются носить маски во время пандемии коронавируса. Об этом он заявил в ходе совместного подкаста с актрисой и комиком Рашидой Джонс Bill Gates and Rashida Jones Ask Big Questions.

Он счел странным поведение таких людей. «Они что, нудисты? Вас просят надевать штаны. Ни один американец, ну или очень мало американцев говорят, что это что-то ужасное», — отметил миллиардер.

Гейтс также объяснил, почему эксперты в области здравоохранения не сразу начали советовать населению носить маски для предотвращения распространения вируса. По его словам, изначально специалисты основывались на данных о контагиозности других респираторных инфекций, таких как грипп. Однако позднее выяснилось, что коронавирус способен передаваться не только во время чихания и кашля, но и разговора между людьми.

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Кроме того, распространение SARS-CoV-2 необычно из-за бессимптомных носителей. В то время как люди с простудой или гриппом, как правило, остаются дома, когда они заразны, из-за плохого самочувствия, люди с COVID-19 могут вести обычную жизнь, чувствуя себя здоровыми и неосознанно заражая окружающих.

В настоящее время «совершенно очевидно, что преимущества ношения маски огромны», заключил Гейтс.

Ранее основатель Microsoft назвал условие возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Речь идет о создании сверхэффективной и доступной для всех вакцины. Он также заявлял, что пандемия коронавируса закончится в лучшем случае в 2022 году.

До этого Гейтс назвал большую часть проводимых в США тестов на наличие коронавируса совершенно бесполезными. Он упрекнул органы здравоохранения в том, что исследования проводят слишком долго, а доступ к диагностике имеет ограниченное число граждан.