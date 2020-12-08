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Центр Гамалеи назвал срок наступления управляемой ситуации с COVID-19 в России

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Александр Гинцбург
Александр Гинцбург
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ситуация с COVID-19 в России может стать управляемой к ноябрю 2021 года — для этого есть все предпосылки. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС во вторник, 8 декабря.

«Основная задача — сделать эту инфекцию вакциноуправляемой. То есть порядка 70 процентов населения должно быть привито вакциной "Спутник V"», — сказал Гинцбург.

При этом он признал, что полностью уничтожить коронавирус невозможно, поскольку он передается не только от человека к человеку — животные тоже могут быть носителями.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил начать вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что это возможно благодаря объемам произведенной в стране вакцины «Спутник V». Российский лидер добавил, что в ближайшее время количество выпущенных доз достигнет двух миллионов.

По последним данным, всего в России выявлено 2 515 009 случаев коронавирусной инфекции, из них 1 981 526 закончились выздоровлением. За последние сутки такой диагноз получили 26 097 человек.

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