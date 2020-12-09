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Россиянам дали советы по защите от COVID-19 во время праздников

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с ТАСС дал россиянам советы по защите от коронавируса в период праздников.

Эксперт заявил, что во время новогодних праздников следует воздержаться от использования общественного транспорта, а также посещения торговых центров и других закрытых помещений, где возможно заражение.

Горелов добавил, что в этом году праздники лучше провести дома и избегать больших компаний и массовых мероприятий. Если россияне будут нарушать рекомендации и правила профилактики COVID19 во время новогодних праздников, после их окончания возможен новый подъем заболеваемости.

При этом специалист указал, что в России нет оснований для пессимистических прогнозов развития ситуации с распространением коронавируса. В случае соблюдения всех рекомендованных мер постепенная стабилизация возможна в ближайшие недели, заключил он.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал отказаться от длинных выходных на новогодние праздники. Он заявил, что из-за выходных первая декада января — это самый напряженный период для работников скорой помощи по всей стране. Кроме того, длинные выходные плохо влияют на экономику, добавил Онищенко.

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