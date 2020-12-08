Онищенко предложил альтернативу закрытию общепита в Петербурге на Новый год

Рестораны, кафе и бары в Петербурге можно было бы открыть в новогодние праздники, но только для привитых и переболевших коронавирусом. Такую альтернативу в разговоре с РИА Новости предложил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он отметил, что Санкт-Петербург занимает второе место в списке российских городов по количеству заболевших COVID-19. «Так что там наберется народу много встречать Новый год в ресторанах», — сказал парламентарий, имея ввиду перенесших инфекцию.

Онищенко призвал рестораторов «не лезть на рожон», пообещав, что власти постараются помочь бизнесу восстановиться. Он также выразил надежду, что эпидемиологическая ситуация в Петербурге может улучшиться до конца года.

Ранее десятки владельцев петербургских баров и ресторанов объявили о намерении игнорировать запрет мэрии на работу с 30 декабря по 3 января. Свое решение они объяснили финансовыми проблемами. Список заведений указан на сайте «Карта сопротивления». В ответ чиновники пригрозили предпринимателям проверками.