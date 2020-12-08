В Петербурге проверят отказавшиеся соблюдать новогодний локдаун рестораны

Власти Санкт-Петербурга будут вынуждены реагировать на бойкот карантинных мер владельцами ресторанов и баров. Об этом заявил зампредседателя комитета по промышленной политике и глава Ситуационного центра Александр Ситов, сообщает газета «Известия».

По его словам, отказывающиеся соблюдать новогодний локдаун бизнесмены игнорируют перегрузки врачей, спасающих жизни, «цинично думая, что бизнес важнее».

Появление карты баров, игнорирующих ограничительные меры, станет подспорьем для проведения проверок, заявил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. По большинству адресов они уже прошли, отметил он.

Ранее 8 декабря сообщалось, что более 40 баров и кафе Санкт-Петербурга собрались работать в новогодние выходные и игнорировать требования мэрии об ограничении работы общепита в праздники. Список заведений указан на сайте «Карта сопротивления».

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил об угрозе полного локдауна в связи с эпидемиологической ситуацией в городе. 2 декабря он подписал постановление о полном закрытии всех кафе и ресторанов Санкт-Петербурга с 30 декабря по 3 января.