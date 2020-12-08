Десятки кафе и баров Петербурга отказались соблюдать новогодний локдаун

Более 40 баров и кафе Санкт-Петербурга собрались работать в новогодние выходные и игнорировать требования мэрии об ограничении работы общепита в праздники. Список заведений указан на сайте «Карта сопротивления», сообщает РБК.

«Эти рестораны, бары и кальянные продолжают работать для гостей в штатном режиме. Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются», — говорится на странице карты.

В публикации уточняется, что двери некоторых работающих мест будут закрыты, для входа посетителю надо будет постучаться.

Предприниматель Александр Коновалов рассказал РБК, что он стал создателем проекта, и в ближайшее время к движению присоединятся еще примерно 200 заведений. Он пояснил, что некоторый бизнес может навсегда закрыться из-за новогоднего локдауна, что намного страшнее штрафов и санкций.