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Кремль оценил необходимость перекрытия сообщения между регионами

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: «Комсомольская правда» / Russian Look / Globallookpress.com

В Кремле преобладает точка зрения, что нынешнего уровня мер в рамках борьбы с коронавирусом достаточно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, оценивая необходимость перекрытия сообщения между регионами. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 7 декабря.

По его словам, в локдауне пока нет необходимости.

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил о полномочиях губернаторов вводить те или иные ограничения исходя из эпидемиологической обстановки.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что Минздрав рассматривает возможность ограничить передвижение жителей России внутри страны. Однако позже в Минздеве эту информацию опровергли, отметив, что слова министра здравоохранения Михаила Мурашко были вырваны из контекста.

В России за сутки выявлено еще 28 142 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионов. Больше всего заражений за день зафиксировано в Москве (7279), Петербурге (3741), Подмосковье (1315). Накануне, 6 декабря, был побит антирекорд по числу новых инфицирований — 29 039.

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